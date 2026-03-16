ジャガー横田の息子、大人びた近影ショット話題 父・木下博勝が公開「目の周り黒くない？と返信したら、元々ですと」
【モデルプレス＝2026/03/16】医師・タレントの木下博勝が3月16日、自身のInstagramを更新。アメリカ留学中の長男「JJ」こと大維志（たいし）くんのから送られた近影を公開し、話題となっている。
【写真】64歳女子プロの息子「イケメン」髭姿の最新ショット
木下は「JJに最近の写真送ってとLINEして、届いたのがこれです。目の周り黒くない？と返信したら、元々ですと。あれ、いらん事言ったかな…」とつづり、写真を投稿。薄暗い室内で撮影された、少し元気がないように見える長男・大維志くんの近影を披露した。大維志くんは顎髭を伸ばして髪の毛を後ろに流し、以前よりも更に大人びた姿で写っている。
同投稿ではそのほか、妻でプロレスラーのジャガー横田の試合中の写真が公開されている。
この投稿に「お疲れモード？」「親は心配になりますよね」「やっぱりイケメンくん」「髭似合ってる」「子供に余計なこと言っちゃうの分かる」と反響が寄せられている。木下は、2004年7月に横田と結婚。2006年11月に第1子である大維志くんが誕生している。（modelpress編集部）
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◆木下博勝、息子“JJ”の久々の近影公開
木下は「JJに最近の写真送ってとLINEして、届いたのがこれです。目の周り黒くない？と返信したら、元々ですと。あれ、いらん事言ったかな…」とつづり、写真を投稿。薄暗い室内で撮影された、少し元気がないように見える長男・大維志くんの近影を披露した。大維志くんは顎髭を伸ばして髪の毛を後ろに流し、以前よりも更に大人びた姿で写っている。
◆木下博勝の投稿に反響
この投稿に「お疲れモード？」「親は心配になりますよね」「やっぱりイケメンくん」「髭似合ってる」「子供に余計なこと言っちゃうの分かる」と反響が寄せられている。木下は、2004年7月に横田と結婚。2006年11月に第1子である大維志くんが誕生している。（modelpress編集部）
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