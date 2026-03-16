還暦という節目を迎える「今年60歳」の女性俳優。長年にわたり第一線で活躍してきた経験が、演技に深みと説得力を与えています。All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年60歳の女性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：鈴木保奈美／36票2位にランクインしたのは、8