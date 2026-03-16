好きな「今年60歳の女性俳優」ランキング！ 2位「鈴木保奈美」を抑えた1位は？
還暦という節目を迎える「今年60歳」の女性俳優。長年にわたり第一線で活躍してきた経験が、演技に深みと説得力を与えています。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年60歳の女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、8月14日に還暦を迎える鈴木保奈美さんです。1986年にデビューすると、1991年放送のドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）への出演で大ブレーク。
近年では、『セールスマンの死』（2022年）や『レイディマクベス』（2023年）など、舞台への出演が続いています。4月3日からは、主演舞台『汗が目に入っただけ』が上演予定です。
回答者からは「ドラマで見ますが、凛としたしっかりとした女性に思う」（30代女性／石川県）、「顔がとても好きだからです」（30代女性／大阪府）、「活動を再始動してからますます綺麗にパワーアップしているから」（50代女性／その他）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、2月4日に還暦を迎えた小泉今日子さんです。1982年に『私の16才』で歌手デビュー。その後、歌手活動と並行して俳優や執筆家、プロデュース業など、多彩に活躍しています。
2021年には音楽プロデューサーの上田ケンジさんと、猫の保護活動を応援する音楽ユニット「黒猫同盟」を結成。また、2月4日から全国24会場で全国ホールツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』が開催中です。
回答コメントでは「かわいらしいをずっと持ち続けている女優だから」（30代女性／神奈川県）、「いくつになってもかっこいいから」（50代女性／東京都）、「学園天国の歌が好きだから」（40代男性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年60歳の女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：鈴木保奈美／36票
2位にランクインしたのは、8月14日に還暦を迎える鈴木保奈美さんです。1986年にデビューすると、1991年放送のドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）への出演で大ブレーク。
回答者からは「ドラマで見ますが、凛としたしっかりとした女性に思う」（30代女性／石川県）、「顔がとても好きだからです」（30代女性／大阪府）、「活動を再始動してからますます綺麗にパワーアップしているから」（50代女性／その他）といったコメントが寄せられています。
1位：小泉今日子／99票
1位にランクインしたのは、2月4日に還暦を迎えた小泉今日子さんです。1982年に『私の16才』で歌手デビュー。その後、歌手活動と並行して俳優や執筆家、プロデュース業など、多彩に活躍しています。
2021年には音楽プロデューサーの上田ケンジさんと、猫の保護活動を応援する音楽ユニット「黒猫同盟」を結成。また、2月4日から全国24会場で全国ホールツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』が開催中です。
回答コメントでは「かわいらしいをずっと持ち続けている女優だから」（30代女性／神奈川県）、「いくつになってもかっこいいから」（50代女性／東京都）、「学園天国の歌が好きだから」（40代男性／静岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)