横手市で愛好家が育てる雪割草が見ごろを迎え、近づく春の雰囲気を感じさせています。直径2センチほどの可憐な花を咲かせた雪割草。まだ雪が残る横手市増田町狙半内の小栗山集落です。約40種類450鉢ほどの雪割草を育てている愛好家の髙橋淳一さんのハウスでは、先月中旬から花が咲き始め、いま見ごろをむかえています。一足早く春の雰囲気を味わってもらおうと、毎年無料で開放されている髙橋さんのハウスには、16日も