転職サイトに登録していると、高年収をアピールするスカウトメールが頻繁に届くことがあります。高年収のオファーに期待を抱き、詳細を確認すると、実際には「年収500万円からのスタートになります」といった説明を受け、落胆された方もいるでしょう。 本記事では、転職サイトのスカウトメールの仕組みや企業側の事情を解説しながら、本当に自分に合ったオファーかどうかを見極めるため