転職サイトで「あなたにぴったりの年収700万求人」といったスカウトメールが大量に届きます。実際に話を聞くと、「まずは年収500万円からスタートで…」と言われがっかりします。スカウトメールは、どこまで“本気のオファー”だと考えて良いのでしょうか？

そもそもスカウトメールとは？

転職サイトやビジネス系SNSを利用していると、突然企業やエージェントから「ぜひ一度お話ししたいです」といったスカウトメールが届くことがあります。しかし、実際のところスカウトメールの内容は非常に幅広く、すべてが真剣なオファーとは限りません。まずは、その種類や特徴を知ることが大切です。



スカウトの種類は多種多様

スカウトメールには、企業から直接送られるものと、人材紹介会社を介して送られるものがあります。企業からのスカウトには、実際に採用予定のポジションに合致する人材を個別に見つけ出して送信されるものと、不特定多数に向けて送られる情報収集目的のものがあります。



なぜ魅力的な条件ばかりが書かれているのか

スカウトメールには、高年収、柔軟な働き方、福利厚生の充実、キャリアアップの可能性など、求職者の関心を引く条件が数多く記載されています。これは、採用市場において企業間の競争が激しくなっている中で、限られた文字数で応募者の注意を引くために、好条件が優先的に提示される傾向があるためです。

そのため、記載されている内容は企業が提示可能な最大限の条件であることが多く、すべての候補者に適用されるわけではありません。



「年収700万円」は本当に目指せるのか？

年収700万円のオファーは強く惹きつけられる内容です。しかし、実際にその金額が提示されるかどうかは、スキル、経験、選考結果、職種のポジション、マネジメント経験の有無など、さまざまな要素の影響を受けます。



企業が提示する最大年収のカラクリ

「年収700万円」は目を引く金額ではありますが、実際にどのような立場やスキルを求めて提示されているものなのかを客観的に捉えることも大切です。

厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、役職別の賃金（所定内給与額）は、男女計で部長級62万7200万円、課長級51万2000円、係長級38万5900円です。これらの数値から、年収700万円を超える水準は部長級以上の管理職クラスの役職に多く見られる傾向があると読み取れます。

企業によっては、業績連動部分が大きく変動する可能性があるため、月額給与の水準や、賞与・インセンティブの支給条件について詳細に確認することが重要です。



スカウトメールに振り回されないために

スカウトメールは、転職の選択肢を広げる一助にはなりますが、記載されている情報をすべて事実として受け取ることにはリスクがあります。情報を冷静に受け止め、転職活動における一つの参考情報として扱う姿勢が必要です。



スカウトはきっかけとして割り切る

スカウトメールは、企業やエージェントが興味を持った候補者に対して、接点を作るために送信するものであり、採用の確約ではありません。面談や選考の中で具体的な働き方や業務範囲、評価基準を確認しましょう。



転職の主導権は自分にある

スカウトメールを受け取ると、企業から求められていると感じやすくなりますが、転職するかどうかは自分で決めることが大事です。どの企業と接点を持つか、どのポジションを選ぶか、どのような条件を受け入れるかは、すべて自身の意思で選択すべき事項です。



スカウトメールはすべてが本気のオファーではないため見極めが大切

スカウトメールの中には、企業の採用意欲が高いものもあれば、情報収集や母集団形成を目的とした連絡も含まれています。すべてのスカウトが本気の採用を前提としているとは限らないため、内容を慎重に読み取り、応募の判断を下す必要があります。

転職は将来のキャリアに大きく影響を与える決断であるため、情報を精査し、冷静な判断を行うことが、後悔のない選択へとつながるのです。



出典

厚生労働省 令和６年賃金構造基本統計調査 結果の概況

厚生労働省 ３ 転職入職者の賃金変動状況

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー