幕末、勝海舟の提言によって開設された「神戸海軍操練所」。同操練所跡（神戸市中央区新港町）を発掘調査している神戸市は、現地に残る遺構を19日（木）〜21日（土）、特別公開する。現在、遺跡を公開する施設のオープンに向けて再発掘が進められている最中だが、今回、整備工事に先行して現地を見てもらう。見学無料。神戸海軍操練所跡の碑（神戸市中央区）公開されるのは、幕末と明治時代に築かれた石積みの防波堤などの港湾