サッカーのJ1川崎フロンターレは15日、MUFG国立でホーム戦として行う横浜F・マリノスとの神奈川ダービー（22日）に向けて異例のPR活動を行った。「東急の車窓から〜東急電鉄に乗ってみんなでMUFG国立へ行こう大作戦！！〜」と題し、川崎市内の多摩川河川敷にサポーター有志238人が集結し、鉄橋を渡る電車内の乗客に向かって告知横断幕や応援旗を振って来場を呼びかけた。列車で旅立つ主人公を友人らが河川敷から手を振って見送