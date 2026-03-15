大谷、敗戦後にナインへ「また会おうねと」■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）前回王者が早すぎる終戦を迎えた。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。試合後、選手たちがロッカーを出たのは1時間後。大谷翔平投手（ドジャース）が取材に応じ、ナインに誓った言葉を明かした。まさかの敗戦に選手たちはベンチで