大谷、敗戦後にナインへ「また会おうねと」

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

前回王者が早すぎる終戦を迎えた。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。試合後、選手たちがロッカーを出たのは1時間後。大谷翔平投手（ドジャース）が取材に応じ、ナインに誓った言葉を明かした。

まさかの敗戦に選手たちはベンチで呆然。井端弘和監督を含めた首脳陣も、試合終了直後はしばらく動かなかった。試合後、選手たちは1時間ロッカーを出てこなかった。

大谷が帰路についたのは午前1時40分ごろ。取材対応では「次のチャンスは必ずあるんじゃないかと思うので、そこに向けて、チーム一丸となって頑張りたいなと。また会おうねと、みんなで話していたので、強くなって戻ってこれればいいんじゃないかなと思います」と語った。

このコメントにファンも感涙。「その言葉泣ける……勝敗問わず大谷さんの姿は素晴らしい」「泣ける」「これはしびれるコメント」「大谷選手の言葉に感動しました」といったコメントが寄せられた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）