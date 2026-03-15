圧巻のゴールラッシュで４強入りだ。ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月15日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦した。前半に２ゴール、後半に５ゴール。持ち前の得点力を存分に発揮し、７−０で大勝した。 準決勝の相手は韓国。アジアの宿敵も、自国メディアで日本のフィリピン戦を速報。ポータルサイト『NAVER』には「うわ、粉砕したなぁ」「シュ