「シュート40対０ってマジ？」なでしこJがゴールラッシュ、次戦の相手・韓国のファンも驚嘆「粉砕したなぁ」「結局７−０。さすが」【女子アジア杯】
圧巻のゴールラッシュで４強入りだ。
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月15日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦した。
前半に２ゴール、後半に５ゴール。持ち前の得点力を存分に発揮し、７−０で大勝した。
準決勝の相手は韓国。アジアの宿敵も、自国メディアで日本のフィリピン戦を速報。ポータルサイト『NAVER』には「うわ、粉砕したなぁ」「シュート40対０ってマジかよ？」「３−０になるかと思ったけど、結局７−０だった（笑）。さすが」「日本、凄いな。思いもよらなかった」といった声が寄せられた。
実際のシュート数は44対０だったが、いずれにせよ、なでしこジャパンの圧倒的な強さに感嘆したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJ期待の21歳が決めた！ 松窪真心が待望の代表初ゴール
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月15日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦した。
前半に２ゴール、後半に５ゴール。持ち前の得点力を存分に発揮し、７−０で大勝した。
準決勝の相手は韓国。アジアの宿敵も、自国メディアで日本のフィリピン戦を速報。ポータルサイト『NAVER』には「うわ、粉砕したなぁ」「シュート40対０ってマジかよ？」「３−０になるかと思ったけど、結局７−０だった（笑）。さすが」「日本、凄いな。思いもよらなかった」といった声が寄せられた。
実際のシュート数は44対０だったが、いずれにせよ、なでしこジャパンの圧倒的な強さに感嘆したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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