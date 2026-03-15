Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、温泉街で撮影したオフショットを公開した。 【写真】阿部亮平が“手をつなごう”と誘うような“温泉デート”風ショット ■Snow Man阿部亮平が雪の温泉街で“胸キュン”誘う 「Happy White Day …」と淡いピンク色のハートマークを添えて計6点の写真を投稿した。 阿部は、フライトキャップをかぶり、茶系のコートを着用した防寒スタイルで登場。レザーグ