Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、温泉街で撮影したオフショットを公開した。

【写真】阿部亮平が“手をつなごう”と誘うような“温泉デート”風ショット

■Snow Man阿部亮平が雪の温泉街で“胸キュン”誘う

「Happy White Day …」と淡いピンク色のハートマークを添えて計6点の写真を投稿した。

阿部は、フライトキャップをかぶり、茶系のコートを着用した防寒スタイルで登場。レザーグローブをはめた手をカメラの前に伸ばし、“手をつなごう”と呼びかけるかのようなショットから始まる。

2枚目には、温泉宿の屋根に雪が降り積もった風景写真を。陽が落ちてまもないような、濃いブルーの空と温泉街の街灯のコントラストで目を引く。3枚目にはガス灯を見上げる阿部の横顔ショットを。

4枚は雪景色をバックに、ロングコートのポケットに手を入れてポーズを決める阿部。5枚目は夜の温泉街をバックに、愛らしい笑顔でピースサイン。6枚目は、日中に撮影した街の写真と、昼夜の雰囲気の違いが伝わる写真で締めくくった。

ハッシュタグに「ginzanonsen」と添えているように、山形県尾花沢市の銀山温泉を訪れた時に撮影したもの。阿部が金曜レギュラーを務める、日本テレビ系『ZIP!』の「ZIP!特集」で放送された（3月6日放送回）。

大正ロマンの風情が漂うスポットとして知られる銀山温泉街。雪景色と共に阿部とのデート気分に浸れる写真で、ホワイトデーにファンを楽しませた。

この投稿には、「阿部ちゃんと手を繋げるなんて」「この手の先には…」「脳内デートしたよ！」「1枚目の写真ずるい」「どんだけメロい男なんだ」「最高のホワイトデー」の声が寄せられていた。

■阿部亮平が“手をつなごう”と誘う！？温泉デート風ショット

■北脇太基アナウンサーとの2ショット