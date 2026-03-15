ベネズエラとWBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦。同点の3回、途中出場の森下翔太外野手が勝ち越しの3ランを放った。初回、鈴木誠也が盗塁を試みた際に負傷交代し、2回の守備から緊急出場した森下。1点を追う3回、追いついてなお1死二、三塁でベネズエラ先発スアレスの変化球に食らいつき、左翼席に叩き込んだ。勝ち越し3ラ