ベネズエラとWBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラと対戦。同点の3回、途中出場の森下翔太外野手が勝ち越しの3ランを放った。

初回、鈴木誠也が盗塁を試みた際に負傷交代し、2回の守備から緊急出場した森下。1点を追う3回、追いついてなお1死二、三塁でベネズエラ先発スアレスの変化球に食らいつき、左翼席に叩き込んだ。勝ち越し3ランに侍ナインも歓喜爆発。X上には「モリシタが世界にバレた」と大喜びする虎党が続出しているが、米メディアもおののいた。



米専門局「FOXスポーツ」野球専門Xは中継映像を公開。実況が「2-2から打球は左翼へ深い当たりだ！ 入った！ 日本が逆転！ モリシタがやってのけた！」と叫び、解説も「低めでしたが（ストライクゾーンに）残ってしまった球を叩きました。モリシタは見逃しませんでしたね。打った瞬間に本塁打だったと確信しましたね」と手放しで評した。

鈴木の負傷交代による緊急出場で大仕事をやってのけた森下。世界にその名前をとどろかせた。



（THE ANSWER編集部）