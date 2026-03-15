ヴァン クリーフ＆アーペルは、メゾンが愛する季節である「春」の訪れを祝うスプリングコレクションを発表した。2021年に誕生したこのラッキー スプリング コレクションは、メゾンのポジティブな世界観を反映したジュエリーが揃う、春らしい明るく華やかな色使いが特徴的なコレクションだ。ラッキー スプリング パピヨン アントレレ ドア リングイエローゴールド、ラピスラズリ、ブルーアゲート、ホワイト マザーオブパール価格