日本時間15日にベネズエラ戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミでの準々決勝でベネズエラと対戦する。12日（同13日）の会見での大谷翔平（ドジャース）の言葉に注目が集まっている。準々決勝に向けた会見。大谷には「ベネズエラのミゲル・カブレラ打撃コーチが『4打席歩かせる』と言っていたが、どう思うか」との質問が飛んだ。大谷は「東京