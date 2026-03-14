昨季限りで現役を引退し、現在は編成本部参与に就任している長野久義氏（４１）が１４日、引退試合（東京ドーム＝日本ハムとのオープン戦）で８回から途中出場し、最後の打席で痛烈な中前打を放った。試合が始まってからおよそ２時間半後、待ちに待った?現役復帰?の時が来た――。７点ビハインドの８回、長野氏がグラウンドに登場するやいなや、球場全体が大歓声に包まれた。二死走者なしから打席に立った同氏は、相手４番手・