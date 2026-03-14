【モデルプレス＝2026/03/14】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSUZU（山本すず）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ME:Iメンバー「脚綺麗すぎ」ピンクコーデ◆SUZU、ピンク統一コーデに反響SUZUは、ピンクのバブーシュカやかぎ針編みニットを身にまとった春らしいコーディネートを披露。ステージトップでは満面の笑みを