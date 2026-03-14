ME:I・SUZU（山本すず）バブーシュカにニット…春っぽピンクコーデに反響相次ぐ「まるで天使」「美しすぎて二度見した」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSUZU（山本すず）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】ME:Iメンバー「脚綺麗すぎ」ピンクコーデ
SUZUは、ピンクのバブーシュカやかぎ針編みニットを身にまとった春らしいコーディネートを披露。ステージトップでは満面の笑みを浮かべ、観客の視線を集めた。このランウェイを受け、ネット上では「まるで天使」「美しすぎて二度見した」「脚綺麗すぎ」「めっちゃ似合ってる」などと反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】ME:Iメンバー「脚綺麗すぎ」ピンクコーデ
◆SUZU、ピンク統一コーデに反響
SUZUは、ピンクのバブーシュカやかぎ針編みニットを身にまとった春らしいコーディネートを披露。ステージトップでは満面の笑みを浮かべ、観客の視線を集めた。このランウェイを受け、ネット上では「まるで天使」「美しすぎて二度見した」「脚綺麗すぎ」「めっちゃ似合ってる」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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