から揚げは断然もも肉派でした。このレシピに出会うまでは……！試食のときにその柔らかさ、ジューシーさに歓声が上がったから揚げレシピをご紹介。切り方、下味、揚げ方のそれぞれの小さなポイントをマネするだけで、鶏胸肉のから揚げが大進化を遂げますよ！『鶏むねのしょうゆから揚げ』のレシピ材料（2〜3人分）鶏胸肉……2枚（450〜500g）〈下味〉塩……小さじ1/2砂糖……小さじ4しょうゆ……小さじ4しょうがのすりおろし……1