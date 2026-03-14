から揚げは鶏むね肉が正解。コレ本当に胸肉!?と疑うジューシー醤油から揚げの作り方

から揚げは断然もも肉派でした。このレシピに出会うまでは……！

試食のときにその柔らかさ、ジューシーさに歓声が上がったから揚げレシピをご紹介。

切り方、下味、揚げ方のそれぞれの小さなポイントをマネするだけで、鶏胸肉のから揚げが大進化を遂げますよ！

『鶏むねのしょうゆから揚げ』のレシピ

材料（2〜3人分）

鶏胸肉……2枚（450〜500g）

〈下味〉

塩……小さじ1/2

砂糖……小さじ4

しょうゆ……小さじ4

しょうがのすりおろし……1かけ分

サラダ油……小さじ１

小麦粉……大さじ6

揚げ油……適宜

好みのつけ合わせ（水菜、プチトマト）……適宜

※鶏肉は大きさによって火の通りの時間が異なります。今回のレシピは1枚約250gのものを使用しているため、それより大きい場合は様子をみながら時間を調整してください。

作り方

（1）鶏肉を切る

鶏肉1枚の幅を半分に切り、6等分になるようにそぎ切りにする。

ポイント：肉の繊維を断ち切り、ある程度大きめに切ることで火の通りすぎによるパサつきを防いで。

（2）下味をつける

鶏肉に油以外の下味の材料を順にふりかけて手で全体になじませる。油を加えて水分が少なくなるまで1分ほどもむ。

ポイント：塩でたんぱく質を変性させたところに、保水効果のある砂糖と水が入り込み、肉がしっとり仕上がります。さらに油でコーティング&ジューシーさをアップさせたら完璧！

（3）ころもをつける

小麦粉大さじ3を加えてよく混ぜ、残りの小麦粉を全体にからめる。粉を密着させるように肉を握ってころもをつけるとカリッと仕上がる。

（4）揚げる

揚げ油をフライパンに高さ約1cmまで入れ、強めの中火で170℃（乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。鶏肉を一度に入れ、返しながら5〜6分揚げる。油をきり、1分ほどおいて余熱で火を通し、つけ合わせとともに器に盛る。

ポイント：熱した揚げ油に肉を一度に入れ、あえて油の温度を下げるのが重要。じわじわ温度を上げることで火が通りすぎて身が堅く締まるのを防ぎます。さらに余熱で火を通しきれば、さめてもしっとり！

ちょっとしたポイントを押さえることで鶏胸から揚げがごちそうに！

お弁当にもぴったりですよ。