イゴール・トゥドール暫定監督の就任後も上向かないトッテナム。すでに降格圏ギリギリに位置しており、18位ウェストハムとの勝ち点差はわずかに「1」。今節はアンフィールドでリヴァプールを相手にするという難しい試合が待ち受けている。しかし、この試合の結果いかんによらず、トゥドールは解任されるかもしれない。クラブ内部では同監督の「嘲笑的」な態度が反発を招いているという報道もある。『The Athletic』によれば、クラ