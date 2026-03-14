イゴール・トゥドール暫定監督の就任後も上向かないトッテナム。すでに降格圏ギリギリに位置しており、18位ウェストハムとの勝ち点差はわずかに「1」。今節はアンフィールドでリヴァプールを相手にするという難しい試合が待ち受けている。



しかし、この試合の結果いかんによらず、トゥドールは解任されるかもしれない。クラブ内部では同監督の「嘲笑的」な態度が反発を招いているという報道もある。『The Athletic』によれば、クラブはすでに後任探しに奔走しているという。それが同じく暫定監督なのか、それとも長期的な監督なのかはわかっていない。





トゥドール自身も、解任の噂がさっそく立っていることに関して記者会見での追及を避けられなかった。同監督は新しい監督が来れば問題が解決するという考えに対し「笑ってしまうよ」と答えた。『sky sports』が伝えている。「人々が新しい監督を求めるとき、それは新たな希望の表れだ。人々は常に、状況が変わるという希望を抱くが、現実はまったく異なる。そうではないのだ」「誰もが意見を持っているこの世界では、勝つことは難しい。しかしコーチとして、私たちは自分たちが変えられることに集中しなければならない。冷静さを保ち、自分自身を信じる必要がある」就任以来4試合すべて敗れているトゥドール監督だが、自分の立場を守ることができるだろうか。