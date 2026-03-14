トッテナムはすでに後任探しか トゥドールはわずか5試合で解任の可能性
イゴール・トゥドール暫定監督の就任後も上向かないトッテナム。すでに降格圏ギリギリに位置しており、18位ウェストハムとの勝ち点差はわずかに「1」。今節はアンフィールドでリヴァプールを相手にするという難しい試合が待ち受けている。
しかし、この試合の結果いかんによらず、トゥドールは解任されるかもしれない。クラブ内部では同監督の「嘲笑的」な態度が反発を招いているという報道もある。『The Athletic』によれば、クラブはすでに後任探しに奔走しているという。それが同じく暫定監督なのか、それとも長期的な監督なのかはわかっていない。
「人々が新しい監督を求めるとき、それは新たな希望の表れだ。人々は常に、状況が変わるという希望を抱くが、現実はまったく異なる。そうではないのだ」
「誰もが意見を持っているこの世界では、勝つことは難しい。しかしコーチとして、私たちは自分たちが変えられることに集中しなければならない。冷静さを保ち、自分自身を信じる必要がある」
就任以来4試合すべて敗れているトゥドール監督だが、自分の立場を守ることができるだろうか。