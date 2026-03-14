元KAT-TUNのメンバーで、歌手の田中聖（40）の最新の姿が公開され、「聖おかえり」「なんか泣けるわ」など、反響が寄せられている。【映像】家族旅行を楽しむ田中聖（複数カット）聖は5人兄弟の次男で、四男の樹（30）はアイドルグループ「SixTONES」のメンバーとして活躍している。田中聖、最新の姿が公開され反響2026年3月11日、聖は歌手や俳優として活動する三男・彪のYouTubeチャンネルに登場。「年に一度の家族旅行」だ