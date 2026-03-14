堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場『GIFT』に、杢代和人、町田悠宇、澤井一希、中山脩悟、生越千晴、田口浩正、西尾まりが出演することが決定した。 参考：細田佳央太、日曜劇場『GIFT』で山田裕貴の因縁のライバル役に真飛聖、宮粼優らも出演 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲