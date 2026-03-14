堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場『GIFT』に、杢代和人、町田悠宇、澤井一希、中山脩悟、生越千晴、田口浩正、西尾まりが出演することが決定した。

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本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が脚本を手がける完全オリジナルストーリーで、堤が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤真一）が、ひょんなことから車いすラグビーに出会い、3年間勝利なしの弱小チーム「ブレイズブルズ」を日本一に導くと宣言。伍鉄が“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していく中で、選手と本気でぶつかり合い、自身の抱える難問とも向き合っていく姿を描く。ブルズに所属する孤高のエース・宮下涼を山田裕貴が演じるほか、有村架純、本田響矢、細田善彦、円井わん、越山敬達、八村倫太郎、吉瀬美智子、安田顕らが共演に名を連ねている。

新たに出演が発表されたのは、主人公たちが関わる弱小チーム「ブレイズブルズ」や、宿敵である強豪チーム「シャークヘッド」を取り巻く7名。

朝谷圭二郎（本田響矢）の友人で、ヤンキー仲間のリーダー的存在である沖平颯斗役を、ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーで、俳優としても活動する杢代が演じる。

“名将”国見（安田顕）率いる強豪チーム「シャークヘッド」の選手として、安井純太役を町田、オリバー・ブラッドリー役を澤井、薬院令役を中山がそれぞれ演じ、絶対的エース・谷口（細田佳央太）とともに車いすラグビーに初挑戦する。

さらに、「ブレイズブルズ」の最年少選手・坂東拓也（越山敬達）の母親の坂東陽子役を西尾が演じる。事故で車いす生活になって以降、過保護で過干渉な母親である陽子に車いすラグビーの選手であることを隠しながら活動している拓也。そんな彼を献身的にサポートする姉・青葉役を生越が演じる。

そして、競技用車いす（ラグ車）を修理する一流の職人・高水潔役を田口が演じる。確かな腕とラグ車への強いこだわりを持つ高水は、強かった時代のブルズを知るがゆえに、現在のチームの姿勢に不満を抱いている。（文＝リアルサウンド編集部）