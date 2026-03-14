WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。相手先発クリストファー・サンチェス投手に苦しんでいる。大谷翔平も苦しんだ怪物左腕が韓国打線に立ちはだかった。韓国は初回、簡単に3者凡退。大黒柱の3番イ・ジョンフは3球三振に散った。150キロ台の速球に手元で動くツーシームで的を絞らせない。昨