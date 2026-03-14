WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。相手先発クリストファー・サンチェス投手に苦しんでいる。

大谷翔平も苦しんだ怪物左腕が韓国打線に立ちはだかった。韓国は初回、簡単に3者凡退。大黒柱の3番イ・ジョンフは3球三振に散った。150キロ台の速球に手元で動くツーシームで的を絞らせない。昨季フィリーズで13勝を挙げた左腕。MLBホームラン王の大谷ですらポストシーズンで3打席連続三振に倒れるなど、メジャー屈指の左腕だ。

このピッチングに日本人も驚き。X上には「これは韓国勢に絶望を与える投球」「韓国バッターの反応見るに相当サンチェスの球動いてるな。スイングと打球方向が全然噛み合ってない。すごい」「サンチェスを打ち崩せるビジョンが浮かばん」「サンチェス化け物だわ…あんなツーシーム誰も打てない」と戦慄が走った。

また、日本は1次ラウンド最終戦・ドミニカ共和国―ベネズエラ戦までどちらと対戦するか分からなかった。それだけに「日本と当たらなくて良かった」「この仕上がりのサンチェスが日本相手に来たらヤバかったな」「日本はクリストファー・サンチェス打てないからある意味助かったね」「日本もサンチェスならほぼ負けてたと思う」と対戦を“回避”できたことに安堵する声も続々と上がった。



（THE ANSWER編集部）