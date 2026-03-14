「読んでいて涙が止まらなかった」「まるで自分のことを書かれているみたい」――そんな声が多く寄せられている口コミで話題のロングセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）だ。本書には、悩む人の心にそっと寄り添う言葉が数多く収められている。今回は本書の中から、「やる気が出ないときの自分との向き合い方」がわかる一節を抜粋して紹介する。（構成／ダイヤモンド社・林えり）?「無気力