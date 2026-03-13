ベルギー発のチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」から、春のギフトにぴったりな限定コレクションが登場。2026年3月19日（木）より直営店とオンラインショップで順次発売されます。「de tout Cœur（心を込めて）」のメッセージを添えた華やかなパッケージに、ショコラやマカロンなど人気スイーツをアソート。歓送迎や母の日など、春の贈り物におすすめのラインナ