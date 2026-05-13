社会人になっても、実家暮らしで家にお金すら入れない息子。今回は、そんな息子の屁理屈をぶった斬ったお母さんのエピソードをご紹介します。

あんた、もう22歳だよ？

「社会人になって実家暮らししている息子が、家に生活費を入れようとしません。もう働いているんだから、数万円程度は家賃代わりに入れるものだと思っていたし、私も実家に暮らしていたときはそうしていました。

息子にそのことを伝えたら、『新卒の給料って安いんだよ？ それなのにさらにむしり取るって、親としてどうなの？』『子どもの金がないと生活が苦しいって、言っててみじめじゃないの？（笑）』『家にお金入れるくらいなら海外旅行したい。そのほうが自分の経験になるじゃん』『海外旅行もできなくさせて、子どもの可能性を奪うって毒親だよ？』などと言ってきました。

我が子ながら呆れてしまって。『あんた、もう22歳だよ？ いつまで子どもぶってるの？ 私の子育てはもう終わったの』『あんたは甘ったれで生活能力がないんだから、海外旅行より一人暮らししたほうがよっぽどいい経験になるんじゃない？』と言い返しました。

それでもグダグダ言ってきたので、『お母さんにはお母さんの人生があるの！ 搾取しようとしてるのはどっち？』『老後資金が貯められなかったら、代わりにあんたが払ってくれるの？』と言い返し、家にお金を入れるか一人暮らしをするかの二択を選ばせました。だって、この家の名義は私と夫。家主が家賃を払えって言ってるんだから、それが嫌なら出て行くしかないでしょう。

息子は渋々お金を入れるほうを選んでいました。だけど家事は一切しようとしないので、それも今度強制的にやらせようと思います。理屈ばかりで生活能力もない男を世に放って、お嫁さんに迷惑をかけることになったら申し訳ないですから」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ なぜ、社会人になって収入もある子どもの生活費を親が負担しないといけないのでしょう……。少ない初任給で工夫しながら一人暮らししている人だった大勢いますけどね。家のことすらできず、親に家事をやってもらっているという状況なのに、エラそうなことを言わないでいただきたいです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。