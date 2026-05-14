ご当地マック「聖闘士星矢」篇より（提供写真）

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モデルプレス＝2026/05/14】マクドナルドでは「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マック（R）では「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品を、全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日から期間限定で販売する。

【写真】マック、“ご当地”シリーズ新作バーガー

◆マクドナルド、“ご当地”シリーズ新作登場


「北海道じゃがチーズてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたジューシーなモモの一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物「手羽先」を再現したやみつきになる一品。そして「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」にクセになる博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群な一品となっている。

その他、朝から“ご当地マック”を味わえるよう、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」も用意。さらにサイドメニューでも“ご当地マック”を楽しめるよう、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現したクセになる一品の「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」も、新登場。今だけしか味わえない全5種の“ご当地のおいしさ”を楽しめる。また、「聖闘士星矢」とコラボレーションし、「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品をご提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションとなっている。さらに、2025年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテト（R）がMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場。バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意されている。（modelpress編集部）

◆北海道じゃがチーズてりやき


「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。

◆名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン


黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。黒胡椒の香りと、後引く辛みが特長のサクサク衣のチキンパティは、ジューシーさにこだわり、モモの一枚肉を使用。甘めに仕上げた醤油ベースの手羽先風ソースと黒胡椒の香りと辛みがベストバランスの、名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品となっている。

◆博多明太バターてりやき


「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせた。

◆北海道じゃがチーズてりやきマフィン


期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味を、マフィンで朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」が登場。ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品となっている。

◆シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー


「マックフライポテト（R）」をご当地の味わいで楽しめる「シャカシャカポテト（R）金沢名物 黒カレー味」が新登場。金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現した。食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品となっている。

グランドコーク


炭酸の刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒すだけでなく、気分もリフレッシュしてくれるドリンクに、Mサイズの約2倍の量のグランドサイズが登場。ハンバーガーとベストマッチなドリンクグランドサイズで楽しむことができる。

グランドフライ


外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感。ハンバーガーとの相性が抜群のマックフライポテト（R）にグランドサイズが登場。その量はなんとMサイズの約1.7倍。マックフライポテトを心ゆくまで楽しむことができる。

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