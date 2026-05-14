マクドナルド、“ご当地”シリーズ新作登場 日本各地の名物の魅力が詰まった全5種
【モデルプレス＝2026/05/14】マクドナルドでは「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マック（R）では「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品を、全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日から期間限定で販売する。
【写真】マック、“ご当地”シリーズ新作バーガー
「北海道じゃがチーズてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたジューシーなモモの一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物「手羽先」を再現したやみつきになる一品。そして「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」にクセになる博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群な一品となっている。
その他、朝から“ご当地マック”を味わえるよう、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」も用意。さらにサイドメニューでも“ご当地マック”を楽しめるよう、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現したクセになる一品の「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」も、新登場。今だけしか味わえない全5種の“ご当地のおいしさ”を楽しめる。また、「聖闘士星矢」とコラボレーションし、「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品をご提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションとなっている。さらに、2025年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテト（R）がMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場。バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意されている。（modelpress編集部）
「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。
黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。黒胡椒の香りと、後引く辛みが特長のサクサク衣のチキンパティは、ジューシーさにこだわり、モモの一枚肉を使用。甘めに仕上げた醤油ベースの手羽先風ソースと黒胡椒の香りと辛みがベストバランスの、名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品となっている。
「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせた。
期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味を、マフィンで朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」が登場。ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品となっている。
「マックフライポテト（R）」をご当地の味わいで楽しめる「シャカシャカポテト（R）金沢名物 黒カレー味」が新登場。金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現した。食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品となっている。
炭酸の刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒すだけでなく、気分もリフレッシュしてくれるドリンクに、Mサイズの約2倍の量のグランドサイズが登場。ハンバーガーとベストマッチなドリンクをグランドサイズで楽しむことができる。
外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感。ハンバーガーとの相性が抜群のマックフライポテト（R）にグランドサイズが登場。その量はなんとMサイズの約1.7倍。マックフライポテトを心ゆくまで楽しむことができる。
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◆マクドナルド、“ご当地”シリーズ新作登場
「北海道じゃがチーズてりやき」は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたジューシーなモモの一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物「手羽先」を再現したやみつきになる一品。そして「博多明太バターてりやき」は、「てりやきマックバーガー」にクセになる博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群な一品となっている。
その他、朝から“ご当地マック”を味わえるよう、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」も用意。さらにサイドメニューでも“ご当地マック”を楽しめるよう、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現したクセになる一品の「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」も、新登場。今だけしか味わえない全5種の“ご当地のおいしさ”を楽しめる。また、「聖闘士星矢」とコラボレーションし、「聖闘士星矢」の人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品をご提供し、ここだけの「聖闘士星矢」の世界観を感じられるコラボレーションとなっている。さらに、2025年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテト（R）がMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場。バリューセット（Mセット）の「コカ･コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意されている。（modelpress編集部）
◆北海道じゃがチーズてりやき
「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。
◆名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン
黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。黒胡椒の香りと、後引く辛みが特長のサクサク衣のチキンパティは、ジューシーさにこだわり、モモの一枚肉を使用。甘めに仕上げた醤油ベースの手羽先風ソースと黒胡椒の香りと辛みがベストバランスの、名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品となっている。
◆博多明太バターてりやき
「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせた。
◆北海道じゃがチーズてりやきマフィン
期間限定の「北海道じゃがチーズてりやき」の味を、マフィンで朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」が登場。ジューシー＆スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスライス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした、朝にぴったりの一品となっている。
◆シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味
「マックフライポテト（R）」をご当地の味わいで楽しめる「シャカシャカポテト（R）金沢名物 黒カレー味」が新登場。金沢名物の黒カレーのコク深い味わいを再現した。食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味がポテトのおいしさを引き立て、クセになる一品となっている。
◆グランドコーク
炭酸の刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒すだけでなく、気分もリフレッシュしてくれるドリンクに、Mサイズの約2倍の量のグランドサイズが登場。ハンバーガーとベストマッチなドリンクをグランドサイズで楽しむことができる。
◆グランドフライ
外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感。ハンバーガーとの相性が抜群のマックフライポテト（R）にグランドサイズが登場。その量はなんとMサイズの約1.7倍。マックフライポテトを心ゆくまで楽しむことができる。
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