ピエール マルコリーニの華やかギフト♡春限定ショコラとマカロンが登場

ベルギー発のチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」から、春のギフトにぴったりな限定コレクションが登場。2026年3月19日（木）より直営店とオンラインショップで順次発売されます。「de tout Cœur（心を込めて）」のメッセージを添えた華やかなパッケージに、ショコラやマカロンなど人気スイーツをアソート。歓送迎や母の日など、春の贈り物におすすめのラインナップです♡

春限定ショコラ＆マカロン

春のギフトコレクションでは、「de tout Cœur（心を込めて）」のメッセージをあしらった限定パッケージに、ブランド人気のスイーツを詰め合わせたアイテムが登場します。

セレクション7個入り

価格：3,456円(税込)

人気のチョコレート7種をバランスよく詰め合わせたアソート。春の贈り物にぴったりの華やかな限定パッケージです。

セレクション10個入り

価格：4,806円(税込)

ピエールマルコリーニのショコラを10種詰め合わせた贅沢なボックス。大切な方へのギフトにもおすすめです。

マカロン4個入り

価格：2,268円(税込)

サクサクとした生地と滑らかなガナッシュの風味が楽しめるマカロンを限定パッケージに詰め合わせ。ヨーロッパの伝統菓子にブランドのセンスが光る一品です。

パパブブレの結婚式ギフト♡写真入りキャンディで叶える特別なウェディング

ショコラと焼き菓子の贅沢セット

ボワット デクヴェルト ショコラ ＆ パティスリー

価格：10,800円(税込)

ピエールマルコリーニこだわりのショコラと、クーベルチュールを使用した焼き菓子をセットにしたスペシャルボックス。ブランドの世界観を存分に味わえるギフトです。

花とショコラの特別ギフト

コフレフルール & セレクション 7個入り

価格：9,044円(税込・店舗)/9,108円(税込・オンラインショップ)

プリザーブドフラワーと人気ショコラ「セレクション7個入り」を組み合わせた特別なアソートメント。

春らしい色合いの花がリズミカルにアレンジされたボックスは、思い出として残るメモリアルなギフトになります。

※プリザーブドフラワーの色味は店舗によりご用意が異なる場合がございます。

※販売価格が店舗とオンラインショップで異なります。

※店舗により販売時期が異なります。ご了承くださいませ。

春の想いを込めた贈り物に♡

「Merci de tout Cœur（心からありがとう）」をテーマにしたピエール マルコリーニの春ギフトは、ショコラやマカロン、プリザーブドフラワーなど華やかなラインナップが魅力。大切な人を想う時間に寄り添うような、特別感あふれるギフトが揃います。歓送迎や母の日など、春のさまざまなシーンで“心を込めたありがとう”を伝える贈り物として、ぜひチェックしてみてください♡