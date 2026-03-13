女優・波瑠（３４）が春のお出かけ姿を自身のＳＮＳで公開。幸せそうな表情とともに、薬指に注目が集まった。昨年１２月、俳優・高杉真宙（２９）との結婚を発表したばかり。１１日付のインスタグラムでは「春を感じに出かけた日。また寒くなってるから、みんなあったかくね！」「２枚目の写真、どこにいるでしょうか？」とチューリップ畑でうっとりと両手で花を広げたようなポーズをとる写真と、チューリップ畑で“ウォーリー