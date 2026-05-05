Image: Sony Pictures Releasing UK / YouTube 組み立てたレゴのセットというものは、たとえばリビングから子供部屋まで運ぶだけでも崩してしまうこともあります。そんなレゴセットが“ほぼ”宇宙まで飛んで帰ってきたというから驚きです。しかもギネス世界記録付きで。宇宙へ飛ぶ『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のレゴセット今回打ち上げられたのは、まさに宇宙をテーマとした映画『プ