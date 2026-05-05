女優の桜井日奈子が、バラエティ番組『ナニコレ珍百景』（テレビ朝日系）で発した「景色とか全然興味ない」発言が話題になっている。5月3日に放送された『ナニコレ珍百景』では、全国の道の駅の珍百景が紹介された。番組後半では、和歌山県由良町にある「道の駅 白崎海洋公園」が登場。「白と青の絶景で知られるギリシャのエーゲ海。その道の駅では、そんなエーゲ海のような景色を日本にいながら見ることができるのです」と