物々しい雰囲気に包まれた札幌市手稲区の住宅街。（石田記者）「閑静な住宅街です。上井容疑者は自宅の中で息子を殺害したということです」逮捕されたのは、札幌市手稲区の自称パート従業員、上井雪峰容疑者４６歳です。上井容疑者は５月４日午前６時半ごろから午後８時ごろまでの間に、札幌市手稲区新発寒７条１１丁目の住宅で、息子の雄翔さん６歳の首を圧迫するなどして殺害した疑いです。（上井容疑者）「子どもが死んだ