定食チェーンの「大戸屋」は、2026年3月13日(金)から、「鰹の梅はさみ揚げ」を数量限定で販売する。【画像】「鰹の梅はさみ揚げ」おすすめの食べ方はこちら春の定番として親しまれている「鰹の梅はさみ揚げ」は、昨年の販売期間中に「70万食」を突破した人気の商品。今回の販売にあわせて、同商品の小鉢メニューや、磯の香りが良い「あさりのみそ汁」も同時展開する。梅と大葉がアクセントになった「鰹の梅はさみ揚げ」は、和風出