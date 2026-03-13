昨年「70万食」突破の「鰹の梅はさみ揚げ」が今年も登場【大戸屋】

定食チェーンの「大戸屋」は、2026年3月13日(金)から、「鰹の梅はさみ揚げ」を数量限定で販売する。

【画像】「鰹の梅はさみ揚げ」おすすめの食べ方はこちら

春の定番として親しまれている「鰹の梅はさみ揚げ」は、昨年の販売期間中に「70万食」を突破した人気の商品。今回の販売にあわせて、同商品の小鉢メニューや、磯の香りが良い「あさりのみそ汁」も同時展開する。

梅と大葉がアクセントになった「鰹の梅はさみ揚げ」は、和風出汁のつゆと大根おろしでさっぱりと食べるのがおすすめ。素材の味を楽しむなら塩も合うという。

定食価格は税込1,340円、単品価格は税込1,250円。同時展開の「小鉢」は税込360円。春限定の「あさりのみそ汁」は、3月13日(金)〜5月7日(木)まで販売し、どんな定食でもプラス税込230円で利用可能（単品は税込300円）。

〈販売期間・販売店舗について〉

【販売期間】

●鰹の梅はさみ揚げ：2026年3⽉13⽇(金)〜6月30日(火)

●あさりのみそ汁：2026年3⽉13⽇(金)〜5月7日(木)

※数量限定のため早期終了となる場合がある

※店舗により欠品時間が発生する場合がある

【販売店舗について】

●鰹の梅はさみ揚げ

大戸屋ごはん処全店で販売

※大宮みくら店は5/8から販売予定

※フードコート店舗は販売内容が異なる

●あさりのみそ汁

以下の店舗では、「あさりのみそ汁」の販売はない

大宮みくら店／イオンモール須坂店／イオンモール高崎店／イオン天王町店／イオンモール日の出店／アリオ亀有店／アリオ橋本店／イオンモール川口店／イオン相模原店