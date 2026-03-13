『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回はマーク・ディクソンが、1970年ローバー3500Sの不調と、1998年いすゞ・トゥルーパー3.1の冬の活躍について綴る。【画像】マークの愛車、1970年ローバー3500Sの不調と、1998年いすゞ・トゥルーパー3.1（写真2点）雨がずっと降り続いているのを言い訳にして、謎の点火不良で戦力外となったローバーの修理が滞っていた。車が納まっている小屋は、写真のように前面には扉がない。大半の