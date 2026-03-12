【モデルプレス＝2026/03/12】LDH JAPANは3月5日、三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）の新会社「株式会社CDL entertainment」 を設立。3月12日、公式サイトを通じ発表した。【写真】三代目JSB登坂広臣、前髪ありで雰囲気ガラリ◆OMI（登坂広臣）、新会社設立で代表取締役就任LDHは「この度、OMIの個人プロジェクト『CDL entertainment』をさらに発展させ事業を拡大していくため、グループ会社とし