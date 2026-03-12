三代目JSB・OMI（登坂広臣）、新会社設立で代表取締役就任「コミュニケーションの場を作れたら」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/12】LDH JAPANは3月5日、三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）の新会社「株式会社CDL entertainment」 を設立。3月12日、公式サイトを通じ発表した。
◆OMI（登坂広臣）、新会社設立で代表取締役就任
LDHは「この度、OMIの個人プロジェクト『CDL entertainment』をさらに発展させ事業を拡大していくため、グループ会社として2026年3月5日に新会社『株式会社CDL entertainment』を設立いたしました」と発表。「LDH JAPANは、パーパスである『Circle of Dreams』に込めた想いのもと、一人ひとりの夢を信じ、夢をつなぎ、夢を循環させ、夢のある明るい未来へとつなげていくことを大切にしています。その中で、所属アーティストの将来を見据えたキャリア形成や新たな可能性への挑戦を積極的に支援しており、今回の新会社設立もこうした姿勢の一環として実現したものです」と説明している。
新会社について、OMIは「アーティストデビュー16年目であり、ソロアーティストとして9年が経ちましたが、ソロアーティスト活動をスタートさせた9年前から、この会社設立を念頭に置いて活動してまいりました。自分が掲げるVISIONやCONCEPTを実現、発信し、可能性を広げることで、これまで以上に応援してくださっている皆様とお会いする機会や、コミュニケーションの場を作れたらと考えています」と意気込み「今後も引き続き温かく応援していただけると幸いです」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆全文
いつも弊社所属アーティストOMIへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
この度、OMIの個人プロジェクト「CDL entertainment」をさらに発展させ事業を拡大していくため、グループ会社として2026年3月5日に新会社「株式会社CDL entertainment」を設立いたしました。
LDH JAPANは、パーパスである『Circle of Dreams』に込めた想いのもと、一人ひとりの夢を信じ、夢をつなぎ、夢を循環させ、夢のある明るい未来へとつなげていくことを大切にしています。
その中で、所属アーティストの将来を見据えたキャリア形成や新たな可能性への挑戦を積極的に支援しており、今回の新会社設立もこうした姿勢の一環として実現したものです。
そして、LDH JAPANならではの夢の叶え方として、新たなビジネスモデルのスタイルを創出していく取り組みの一つでもあります。
OMIがソロアーティストとして活動を始めて9年を迎えましたが、その根幹や成長の場はこれまでと変わらず三代目 J SOUL BROTHERS、そしてLDH JAPANです。
三代目 J SOUL BROTHERSとしてデビューしてから16年という長い期間、皆さんと作り上げた場所は変わることなく、より一層大切にしながら、今後も三代目 J SOUL BROTHERSのヴォーカルとしての活動はこれまで通りLDH JAPAN所属アーティストとして継続してまいります。
その上で、今後は株式会社CDL entertainmentを通じ、OMIの想いや表現をこれまで以上に皆さまへお届けできるよう取り組んでまいります。
そして、OMIが生み出す音楽やエンタテインメントが人の心に残り、触れた方に何かを感じていただきたいという想いを大切にしながら精進を重ね、世の中へ発信していけたらと考えております。
さらに、こうした取り組みがこれから夢を追いかける若い所属アーティスト・タレントたちにとって新たな可能性を示すロールモデルとなり、夢が次の夢へとつながっていく「Circle of Dreams」の循環を生み出していくことを願っています。
OMIの新たな挑戦と進化を、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。
◆新会社「株式会社CDL entertainment」について
新たに設立した株式会社CDL entertainmentは、LDH JAPANのグループ会社としてOMIが代表取締役CEOを務め、OMIのマネージメント事業、ライフスタイルブランド「CDL TOKYO」事業を中心に展開します。
◆CDL の理念について
OMIのソロプロジェクトとして名を冠してきた 「CDL」 は、フランス語 Clair De Lune（＝月光） を由来とし、移ろいながらも強く美しい月の光のように、儚くも存在感あるエンターテインメントを表現する場として名付けられました。
また「CDL TOKYO」では“Quality of life”をテーマに、触れた方の人生が少しでも豊かになるよう、商品の企画・開発を行っております。
これらの想いは、アーティスト“OMI”としての活動においても変わることなく、音楽やエンタテインメントを通じて心に残り続ける作品を創り、世の中へ届けていくことを目指しています。
◆OMIコメント
アーティストデビュー16年目であり、ソロアーティストとして9年が経ちましたが、ソロアーティスト活動をスタートさせた9年前から、この会社設立を念頭に置いて活動してまいりました。
自分が掲げるVISIONやCONCEPTを実現、発信し、可能性を広げることで、これまで以上に応援してくださっている皆様とお会いする機会や、コミュニケーションの場を作れたらと考えています。
今後も引き続き温かく応援していただけると幸いです。
