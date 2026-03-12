日本時間12日に行われた3試合をもって、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド全40試合が終了した。今大会は各プールで大会序盤から好ゲームが相次ぎ、中には1つのアウト、1つの失点が1次ラウンドを突破するか否かを左右する試合も少なくなかった。◆侍ジャパンも1次ラウンドから苦戦…激戦続きだったのは、侍ジャパンも例外ではない。初戦の台湾戦こそ序盤に打線が爆発し、13-0（8回コールド）とい