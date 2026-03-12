テレビ東京が12日、東京・六本木の同局で4月編成説明会を行い、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（52）が旅バラエティー番組「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大ケガを負ったことを謝罪。前園の出演回の放送に言及した。前園がケガをしたのは2月28日。テレビ東京によると「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、「ミッション」と呼ばれるゲームを始める前に起こった