アジア株下値限定的、エネルギー株高が支え市場は原油早期100ドル回帰見込む 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 25794.55（-104.21-0.40%） 中国上海総合指数 4132.91（-0.52-0.01%） 台湾加権指数 33845.36（-268.83-0.79%） 韓国総合株価指数 5578.56（-31.39-0.56%） 豪ＡＳＸ２００指数 8622.40（-121.08-1.38%） 戦争長期化懸念でアジア株は軒並み下落。ただ、エネル