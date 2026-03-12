アジア株 下値限定的、エネルギー株高が支え 市場は原油早期100ドル回帰見込む アジア株 下値限定的、エネルギー株高が支え 市場は原油早期100ドル回帰見込む







東京時間11:12現在

香港ハンセン指数 25794.55（-104.21 -0.40%）

中国上海総合指数 4132.91（-0.52 -0.01%）

台湾加権指数 33845.36（-268.83 -0.79%）

韓国総合株価指数 5578.56（-31.39 -0.56%）

豪ＡＳＸ２００指数 8622.40（-121.08 -1.38%）



戦争長期化懸念でアジア株は軒並み下落。ただ、エネルギー関連株が上昇していることから下値は限定的。NY原油は時間外で再び90ドル台に乗せている。



石油備蓄放出で原油価格を抑え込んでも、戦争そのものが終わらなければ意味がない。



国際エネルギー機関（IEA）加盟32カ国は過去最大4億バレルに上る石油備蓄放出を決定した。ただ、これらは3週間分にも満たないという。米政府は来週から戦略石油備蓄から1億7200万バレルを放出すると発表したが、これは戦争がすぐに終わらないことを意味するものだ。市場は米国が戦争長期化を認めたと見ているようで、原油価格はすぐにも100ドルに回帰すると予想している。



トランプ米大統領はイランからの「早期撤退は望んでいない」とコメント。イラン革命防衛隊（IRGC）は「200ドルの原油を買う余裕があるならゲームを続けろ」と米国を挑発。



報道によるとイランは2月上旬に米国からの攻撃があった場合に備え、カリフォルニア州を標的にドローンで奇襲攻撃しようと計画していたことが判明。ただ、時期や標的、手口については不明だという。



豪州株の下げが目立つ、大手金融機関が相次いで豪中銀の3月利上げ予想を発表。一部は3月5月の連続利上げを予想している。きょう発表された豪州3月のインフレ期待は5.2%と前回の5.0%から上昇、2023年7月以来の高水準となった。

