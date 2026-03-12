「ウェルビーイング」は、1948年の世界保険機関（WHO）設立の際に考案された憲章で、初めて使われた言葉だ。「幸福で肉体的、精神的、社会的全てにおいて満たされた状態」をいう。新しい幸せの形として用いられ、最近さまざまな場面で耳にすることが多くなった。『ウェルビーイングの新潮流』第28回では、AIが「パーソナルエージェント」になる世界を予測します。AIが日常生活に深く入り込み「パーソナルエージェント」になったら