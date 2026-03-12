スターラックス航空は、函館〜台北/桃園線を6月1日から期間増便する。月・水・金曜の週3往復に、火・土曜の運航を追加し、週5往復を運航する。機材はビジネスクラス8席とエコノミークラス180席の計188席を配置した、エアバスA321neoを使用する。所要時間は函館発が4時間10分、台北/桃園発が3時間45分。増便期間は10月24日まで。同路線は2024年2月に開設。タイガーエア・台湾を合わせた2社が運航している。■ダイヤJX861函館（17